Ranking WTA nie oddaje siły Igi Świątek

Gdyby obowiązywały stare zasady, Iga Świątek już po wygraniu w październiku turnieju Roland Garros byłaby nie osiemnastą, lecz piątą tenisistką świata, i taka jest jej realna pozycja dzisiaj. W marcu będzie miała okazję, by to potwierdzić podczas turnieju w Dubaju, który rozpoczyna się za tydzień. Iga zrezygnowała z gry w Dausze w tym tygodniu, z Dubaju przyleci na krótko do Warszawy, a potem uda się na Florydę, by uczestniczyć w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Miami (to najwyższa kategoria po Wielkich Szlemach, początek 23 marca).