W Melbourne dzień przerwy

Przypadek koronawirusa u 26-letniego mężczyzny z Noble Park w południowo-wschodniej części Melbourne, który z wieloma innymi osobami obsługi turniejowej rezydował w hotelu kazał jednak działaczom poprosić o dobową izolację kilkuset osób, które wcześniej mieszkały od 16 do 29 stycznia w Grand Hyatt, a także zrobić im testy PCR.

Po analizie kontaktów zakażonego pracownika wydaje się, że prawdopodobieństwo kolejnych pozytywnych przypadków jest niskie, ale podjęto decyzję, by przełożyć losowanie drabinek Australian Open na piątek, wstrzymać na jeden dzień gry we wszystkich turniejach WTA i ATP poprzedzających Wielki Szlem, a także zmienić format tych imprez tak, by dało się je zakończyć w trzy dni. Możliwe, że w tym celu na niektórych kortach Melbourne Park odbywać się będzie po 8 meczów dziennie.