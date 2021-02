Iga Świątek przegrała, Hubert Hurkacz wygrał

Ci, którzy pamiętają, co mówił trener polskiej gwiazdy (także w „Rz"), noc z wtorku na środę przeżyli znacznie spokojniej, co nie znaczy, że bez stresu. Piotr Sierzputowski przestrzegał, że porażki przyjdą, bo to nieuniknione, i nie czekaliśmy długo, by się przekonać, jak bardzo miał rację. Teraz czas na to, by sprawdziła się też druga część jego wypowiedzi, a zapowiadał analizę i przede wszystkim spokój.