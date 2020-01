Australian Open: Były pieśni na cześć Coco

Dla niektórych pierwszy mecz był dużo trudniejszy. Broniący tytułu Novak Djoković miał zaskakujące zacięcia w spotkaniu z Niemcem Janem-Lennardem Struffem, zanim wygrał 7:6 (7-5), 6:2, 2:6, 6:1, Ashleigh Barty słabo rozpoczęła grę z Ukrainką Lesią Curenko, by w końcu zwyciężyć 5:7, 6:1, 6:1.

Dzień należał jednak do debiutantki, jeszcze 15-letniej Coco Gauff (16 lat skończy w marcu), która, jak w Wimbledonie 2019, pierwszy mecz zagrała z Venus Williams i znów wygrała – 7:6 (7-5), 6:3. Panna Coco, a właściwie Cori, z wdziękiem dziękowała kibicom za pieśni śpiewane na jej cześć, ale przyznała, że cztery mecze w Wimbledonie i trzy w US Open dały jej już odporność na rosnącą presję oraz wiwaty. Następny mecz najmłodsza uczestniczka turnieju zagra z Soraną Cirsteą, jak dobrze pójdzie, to kolejny z broniąca tytułu Naomi Osaką i wtedy, być może, ciepłe uczucia widowni nieco się podzielą.