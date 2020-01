Australian Open: Uśmiech przez dym

Czy to wystarczy? Nie wszyscy są przekonani, ale wygląda na to, że Tennis Australia i dyrektor Australian Open Craig Tiley uważają, jak Roger Federer, że takie działania powinny dać efekt i niczyje zdrowie nie ucierpi.

– Przygotowywałam się solidnie do gry, jak zawsze, ale nie mam pojęcia, co się na końcu stanie. Na razie jestem spokojna i po prostu cieszę się chwilą. Jestem tu z całą rodziną, co też jest wspaniałe. Kocham tenis, turnieje i rywalizację, ale jestem już gotowa na nowy rozdział życia – mówiła dziennikarzom w Melbourne.

Tegoroczny turniej będzie pożegnaniem Karoliny Woźniackiej. Można ułożyć taki sympatyczny scenariusz, że polska Dunka zagra ostatni mecz kariery zawodowej ze swą wielką przyjaciółką Sereną w czwartej rundzie. Nawet jeśli do tego nie dojdzie, to Karolina deklaruje, że nie będzie hamowała emocji po ostatniej piłce, zwłaszcza w miejscu, w którym w 2018 roku zdobyła jedyny tytuł wielkoszlemowy i na chwilę wróciła na pierwsze miejsce rankingu światowego.

Wielkie trio

Z australijskiego punktu widzenia turniej może być fascynujący, bo liderką rankingu WTA jest Ashleigh Barty, mistrzyni nietypowa, mimo młodego wieku po przejściach. Ale są powody, by sądzić, że „Ash", jak mówią miejscowi, przezwyciężyła już na dobre wewnętrzne demony i w dobrym stanie ducha i ciała ruszy na błękitny kort. Gdyby oprócz tego dopełniła się zapoczątkowana w ATP Cup dobra przemiana Nicka Kyrgiosa (w co nie wszyscy wierzą), szczęście australijskie nie miałoby granic.

W ubiegłym roku tytuły w Melbourne zdobyli Naomi Osaka i Novak Djoković. Japonka po ubiegłorocznym finale poczuła potężne ciśnienie sławy. Wygrane w US Open 2018 i Australian Open 2019 kazały się zachwycać siłą gry Naomi, ale potem zamiast potwierdzenia talentu nastąpił rok sporych zakrętów kariery młodej tenisistki. Zapowiedzi, że widzimy gwiazdę następnej dekady, ucichły.

Osaka zmieniła trenera Saschę Bajina na Jermaine'a Jenkinsa, potem tę rolę wziął na siebie ojciec Leonard Francois. Wydaje się, że trochę osiągnął, koniec minionego sezonu był dla Naomi udany, przynajmniej odzyskała radość gry.

Turniej męski to znów wszystkie oczy zwrócone na Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Djokovicia, ale chyba po raz pierwszy Serb tak wyraźnie mówił w Melbourne o tym, że zmierzch epoki wielkiej trójki jest już nieodległy.

– Młodsi są coraz bliżej. To, że nas wkrótce wyprzedzą, staje się oczywiste. Daniił Miedwiediew już stoczył wielką walkę z Rafą w ostatnim finale US Open. Stefanos Tsitsipas grał tu w półfinale w ubiegłym roku. Dominic Thiem dwukrotnie był w finale w Paryżu. Oni są dosłownie jeden set od nas. Pewnego dnia, bardzo niedługo, to się stanie, to nieuchronne – mówił przed pierwszym meczem w Melbourne Park.

Na razie jednak wielkie trio światowego tenisa jeszcze chyba może poskromić młodszą konkurencję, Novak pokazał to już w ATP Cup (pokonując m.in. Nadala), pozostali też nie wydają się chętni do poddania. Te liczby, znane większości kibiców tenisa, wciąż robią wrażenie: Federer – 38 lat, 20 tytułów Wielkiego Szlema; Nadal – 33 lata, 19 tytułów, Djoković – 32 lata, 16 tytułów. W ciągu ostatnich 15 lat tylko trzy z sześćdziesięciu wielkoszlemowych finałów odbyły się bez udziału żadnego z tej trójki.

Od pożegnań są na razie inni – ostatni raz w Melbourne zagrają bracia Bryanowie (razem mają prawie 84 lata), najwięksi debliści, jakich znał tenis. Amerykańscy bliźniacy nie skończą jednak kariery z ostatnią piłką w turnieju Australian Open, który wygrywali sześć razy (z 16 tytułów wielkoszlemowych), poczekają na wielkie pożegnanie w US Open.

Australian Open pokazuje Eurosport

Australian Open

Ubiegłoroczne finały

> N. Osaka (Japonia) – P. Kvitova (Czechy) 7:6 (7-2), 5:7, 6:4

> N. Djoković (Serbia) – R. Nadal (Hiszpania) 6:3, 6:2, 6:3

Ostatni zwycięzcy

>2019 Naomi Osaka i Novak Djoković

>2018 Karolina Woźniacka i Roger Federer

>2017 Serena Williams i Roger Federer

>2016 Andżelika Kerber i Novak Djoković

>2015 Serena Williams i Novak Djoković

>2014 Li Na i Stan Wawrinka

>2013 Wiktoria Azarenka i Novak Djoković

>2012 Wiktoria Azarenka i Novak Djoković

>2011 Kim Clijsters i Novak Djoković

>2010 Serena Williams i Roger Federer

Premie w Australian Open 2020

> Mistrzyni i mistrz: 4,12 mln dol. australijskich

> Finalistka/finalista: 2,065 mln

> Półfinał: 1,04 mln

> 1/4 finału: 525 tys.

> 1/8 finału: 300 tys.

> III runda: 180 tys.

> II runda: 128 tys.

> I runda: 90 tys.

> Finał debla: 760 tys. (na parę) ?