Apetyt na Hurkacza

Nowy rok przynosi w męskim tenisie stare pytania: czy Rafael Nadal, Novak Djoković i Roger Federer podtrzymają legendę „wielkiej trójki", czy ich wielkoszlemowa rywalizacja oznaczać będzie kolejne rekordy, złamanie granicy 20 zwycięstw przez Hiszpana lub 21 przez Szwajcara, czy może młodzi zdolni, których jest już wielu, pójdą śladem zwycięzcy Masters Stefanosa Tsitsipasa i wreszcie dobiorą się do skóry weteranom?

Długowieczny mistrz, zgodnie ze swą sprawdzoną już metodą, zapowiedział zaledwie 13 startów w roku (Wielki Szlem, cztery turnieje ATP Masters 1000, trzy ATP 500, igrzyska w Tokio i Puchar Lavera) plus ewentualnie Finały ATP i parę pokazówek. Jego dwaj główni rywale są w Australii, już grają (i wygrywają) w ATP Cup.

Od czasu ostatniego zwycięstwa Sereny w Australian Open 2017 11 turniejów wieloszlemowych wygrało dziewięć różnych tenisistek. Kobiecy tenis to dziś przede wszystkim tworzona przez młode dziewczyny nowa historia. Można zatem oczekiwać początków długiej rywalizacji: Naomi Osaka – Bianca Andreescu, ale też można wierzyć w niezwykłą wszechstronność obecnej liderki rankingu WTA Ashleigh Barty, równie dobrze jak w wielkoszlemowe przebudzenie Karoliny Pliskovej albo Petry Kvitovej, tak jak w wytrwałość mistrzyni Roland Garros i Wimbledonu Simony Halep.

Kobiecy tenis zawodowy nie cierpi na brak świeżej krwi, nawet w tym roku może się okazać, że do grona gwiazd przyszłości dołączy ktoś taki jak Amanda Anisimova lub Diana Jastremska. Zapowiadany powrót Kim Clijsters w tych okolicznościach może stanowić silny kontrast, nawet mecze Marii Szarapowej nie będą już magnesem jak kiedyś, a zakończenie kariery przez Karolinę Woźniacką, choć także nad Wisłą budzące uzasadnione sentymenty, nie zmniejszy zainteresowania wydarzeniami na kortach.

Apetyt na sukcesy Hurkacza (nr 37 w rankingu ATP) jest największy i jeszcze wzrósł po trzech ładnych zwycięstwach młodego tenisisty w ATP Cup. Kto niepokoił się z powodu słabego końca roku polskiej rakiety nr 1, zobaczył, że powodów do obaw nie ma.

Hurkacz wersja 2020 to jeszcze lepsze serwisy i poruszanie się po korcie, także po dawnemu taktyczny zmysł i chłodna głowa. Wygrane z Diego Schwartzmanem (nr 13. ATP), Borną Coriciem (28.) i Dominikiem Thiemem (4.) dały Polakowi 195 punktów rankingowych (120 netto), w wirtualnej klasyfikacji oznacza to awans o pięć miejsc i grę w Australian Open w grupie rozstawionych. Zadecyduje klasyfikacja z 13 stycznia. Po drużynowych meczach w Sydney Hurkacz ma w planie jeszcze start w Auckland, ale turniej w Nowej Zelandii już nie wpłynie na rozstawienie w Wielkim Szlemie.

– Naprawdę przyłożyłem się do ciężkiej pracy w przerwie między sezonami, sądzę, że to się opłaciło – tak Polak tłumaczył dobrą grę w Ken Rosewall Arena. Ćwiczył od tygodni nieopodal Tampa na Florydzie. Trener główny Craig Boynton oraz Przemysław Piotrowicz (przygotowanie fizyczne) wykonali tam dobrą robotę. W roku olimpijskim trzeba mieć olimpijskie marzenia – Hubert Hurkacz twierdzi, że potraktuje start w Tokio tak jak grę w Wimbledonie, polscy kibice będą mieli wiele okazji, by bić mu brawo.