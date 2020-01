ATP Cup: Asy dla ofiar australijskich pożarów

W grupie C grający kapitan Bułgarów Grigor Dimitrow poprowadził kolegów do wygranej w Sydney 2:1 nad Mołdawią, potem Brytyjczycy wygrali 2:1 z Belgią (ważny punkt Dana Evansa w spotkaniu z Davidem Goffinem) i, mimo skromnych zwycięstw, drużyna Dimitrowa ma niemałą szansę na grę w ćwierćfinale.

Najlepszą drużyną rozgrywek grupowych są na razie gospodarze – Australijczycy w grupie F w Brisbane wygrali z Kanadą tak samo wysoko jak z Niemcami, czyli 3:0 (m. in. Alex De Minaur zwyciężył Denisa Shapovalova), ten wynik na pewno oznacza ćwierćfinał. Niemcy podtrzymali szanse na awans z drugiego miejsca, pokonali Greków 2:1, zadecydował mistrzowski tie-break w deblu, zakończony rezultatem 17-15 dla Kevina Krawietza i Andreasa Miesa.

Wszyscy uczestnicy ATP Cup zadeklarowali znaczącą pomoc w zbieraniu funduszy dla ofiar pożarów szalejących od tygodni w Australii. Pod nazwą Aces for Bushfire Relief kryje się akcja przekazywania 100 dolarów za każdego turniejowego asa na specjalne konto australijskiego Czerwonego Krzyża.

Już pierwszego dnia to konto powiększyło się o 21 600 dolarów z racji 216 asów posłanych w sześciu meczach pierwszej rundy. Liderem nieoficjalnej klasyfikacji został John Isner (33 asy). Drugi dzień przyniósł 210 asów, 18 z nich zaliczył Hubert Hurkacz, więc dołożył do puli 1800 dolarów.

Są tam także dodatkowe deklaracje wpłat na wspomniany cel, m. in. Ashleigh Barty postanowiła oddać całą premię z turnieju w Brisbane, Nick Kyrgios wpłaci po 200 dolarów od każdego asa zaserwowanego we wszystkich letnich turniejach ATP, Alize Cornet po 50 dolarów za każdy wygrany skrót podczas australijskiej części sezonu, Petra Kvitova po 100 dolarów za asa w tym samym okresie, Julia Goreges za asy swoje i w deblu z Ash Barty w Australian Open, a Simona Halep, z racji rzadkiego posyłania asów, zadeklarowała po 200 dolarów za każdym razem, gdy wkurzy trenera Darrena Cahilla, co, jak twierdzą internetowi komentatorzy, obiecuje największe wpłaty.