Trzęsienie ziemi w Paryżu: Djoković wygrał z Nadalem

Porażka Nadala po meczu, który zaczął się dla niego więcej niż obiecująco (Hiszpan w pierwszym secie objął prowadzenie 5:0), to koniec pewnej epoki. Nie raz i nie dwa przed turniejem wydawało się, że to już kres panowania tenisisty z Majorki, bo jest kontuzjowany, bo Djoković gra lepiej, ale gdy zaczynał się paryski turniej wszystko wracało do normy: wygrywał Nadal. Pojawił się nawet pogląd, że będzie zwyciężał dopóki będzie mógł chodzić. I to się właśnie skończyło, Nadal stracił swą magiczna moc. Djoković wygrał pojedynek pełen intensywnych wymian odbierających oddech obu graczom. To są warunki, w których Nadal zwykle rósł, ale tym razem, to jego rywal pokazał moc. „To był najlepszy mecz w historii moich startów w Paryżu. Jeżeli chcesz tu pokonać Rafę musisz grać najlepiej jak potrafisz i ja to właśnie zrobiłem” - mówił Djoković. Nadal po porażce powiedział: „Przegrałem, ale życie biegnie dalej”.

Poniżej dalsza część artykułu