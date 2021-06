Magda Linette żegna się z turniejem Rolanda Garrosa

Polska sobota na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Tego życzyliśmy sobie przed meczami trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju w wykonaniu Igi Świątek i Magdy Linette. Najlepsza obecnie polska tenisistka kontynuuje doskonałą dyspozycję z rzymskiego turnieju i w pierwszych dwóch rundach w Paryżu nie straciła seta.

Magda przegrała z Ons Jabeur w Charleston i... pokonała ją w niezwykłych okolicznościach w Baku. Tam rywalka prowadziła 6:3, 4:1, ale kontuzjowana zeszła wtedy z kortu. W sobotę dla Polki najważniejsza z dotychczasowych potyczek. W grę wchodził życiowy rezultat w paryskiej imprezie wielkoszlemowej.

W I rundzie tegorocznego Roland Garrosa Magda Linette bez większych problemów pokonała Francuskę Chloe Paquet (6:3, 6:3).

Po wtorkowej wygranej przed Polką pojawiło się arcytrudne zadanie. Tenisistka z Poznania trafiła na liderkę światowego rankingu i jedną z głównych kandydatek do triumfu w paryskim turnieju.

Barty została absolutnie zdominowana przez Linette, co zdarza jej się niezwykle rzadko. Po pierwszym secie Australijka korzystała z pomocy fizjoterapeutów. Już wtedy wydawało się, że będzie krecz liderki. Ostatecznie Barty przystąpiła do drugiego seta i trzeba przyznać, że z dużym przytupem. Przerwa wyraźnie wytrąciła Polkę z rytmu, na szczęście Linette szybko do niego wróciła. W piątym gemie Australijka zeszła z kortu i schowała rakietę, co oznaczało, że nie da rady kontynuować tego pojedynku. Bez wątpienia do dalszej gry 25-latki nie zachęcała świetna postawa Polki.

Początek sobotniego starcia to po raz kolejny eksplozja energii Linette. Polka zaskoczyła Tunezyjkę. Na chwilę pogubiła się przy stanie 2:2, kiedy przegrała własne podanie, ale w kolejnych gemach dwukrotnie przełamała Jabeur i pierwsza partia padła jej łupem - relacjonuje Onet.