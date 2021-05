Iga Świątek zagrała z Nadalem AFP

Iga Świątek marzyła, aby spotkać Rafaela Nadala i udało jej się to spełnić. Mało tego, nasza zawodniczka rozegrała z gwiazdą tenisa pokazowy mecz i wygrała go na punkty. To tylko pokazuje, w jak dobrej jest formie - zauważa Onet.