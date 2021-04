Hurkacz odpadł w drugiej rundzie w Monte Carlo

Brytyjczyk to obecnie 33. tenisista rankingu ATP. Jak relacjonuje Onet, spotkanie rozpoczęło się wyrównanie i obaj zawodnicy konsekwentnie wygrywali swoje podania. Do stanu 4:4 żaden z tenisistów nie miał nawet szansy na przełamanie, a pierwszy break-point broniony był przez Hurkacza. Choć pierwszą szansę Evans zmarnował, po chwili był już bezbłędny. W kolejnym gemie Polak nie wygrał już piłki to to Evans wyszedł na prowadzenie w meczu.

Poniżej dalsza część artykułu