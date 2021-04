Rafael Nadal przegrywa w Monte Carlo

Nadal w tym meczu popełniał wiele niezwykłych dla siebie błędów, nie wytrzymywał wymian z głębi kortu, w których swe warunki - przede wszystkim po znakomitych uderzeniach z forhendu - dyktował Rosjanin. Rublow nie dał się odkleić od końcowej linii, grał agresywnie, co w spotkaniach z Nadalem na korcie ziemnym udaje się niezwykle rzadko i tylko najlepszym.

Pomimo to, gdy Hiszpan po twardej walce wygrał drugiego seta, można było przypuszczać, że skończy się jak zwykle: nawet znakomicie grający rywal w końcu pada pod ciosami Nadala. Tym razem jednak nic takiego się nie stało. Rublow szybko osiągnął przewagę, prowadził 4:1 i 5:1 a gdy wygrał najdłuższą wymianę meczu, wiadomo było, że to koniec. Wiedział to też Nadal, który bezradnie spojrzał w stronę swego boksu.

Tegoroczny turniej w Monako to kaskada sensacji: przegrał Nadal, który na kortach ziemnych nigdy nie przegrywa, wciąż zwycięża ten, który nigdy na ceglanej mączce nie błyszczał - Daniel Evans. Brytyjczyk po zwycięstwach nad Dusanem Lajoviciem, Hubertem Hurkaczem i Novakiem Djokoviciem, teraz odprawił Belga Davida Goffina i jest w półfinale, pierwszy raz w turnieju rangi Masters 1000. Wcześniej koronawirus wyeliminował z rywalizacji nr 2 światowego rankingu Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, a w piątek przegrał obrońca tytułu sprzed dwóch lat (w ubiegłym roku turnieju nie było) Włoch Fabio Fognini.

Łatwiej było wygrać w ruletkę w pobliskim kasynie, niż przewidzieć taki przebieg pierwszego tej wiosny wielkiego turnieju na kortach ziemnych.