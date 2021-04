Sukcesy polskiego tenisa: Najpierw Iga, teraz Hubert Hurkacz

Finał w słońcu Florydy będzie pamiętany głównie z powodu zwrotów akcji i niemałej dramaturgii. Polak prowadził, Włoch doganiał, ale nie potrafił zamienić chwilowych przewag na zwycięstwo. Hurkacz zahartowany w meczach z Denisem Shapovalovem, Milosem Raonicem i Stefanosem Tsitsipasem był nie do zatrzymania.

W pamięci pozostanie też zapewne niezbyt częsta przy takich okazjach deklaracja pokonanego, że grał „chyba z największym przyjacielem w ATP Tour”. Ta przyjaźń, zawiązana parę lat temu, gdy obaj wspólnie trenowali i grali w w challengerach we Włoszech, podtrzymana w tym roku, gdy dwa razy stworzyli parę deblową w turniejach ATP, bez problemu zniosła też starcie o tytuł w Miami.

W Miami Hurkacz wygrał jednak sześć spotkań, przegrał w nich tylko dwa sety i pokonał po drodze dwóch rywali z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. Był najlepszy i to pozostanie w kronikach, podobnie jak jego wcześniejsze zwycięstwa w Winston-Salem (2019) i Delray Beach (2021). Świat tenisa powinien szybko uczyć się wymowy nazwiska Polaka i faktów biograficznych.

W ubiegłym roku Hurkacz prawie pół roku trenował na Florydzie pod okiem Craiga Boyntona w Saddlebrook Academy i miał dużo czasu, by polubić tamtejszy klimat.

– Floryda bardzo mi się podoba. Trenowałem tutaj w najbardziej gorącej porze, wiosną i latem, więc myślę, że bardzo pomogło mi to doświadczenie, zwłaszcza w dość trudnych warunkach w Miami, gdzie korty były względnie wolne i czasami dmuchał z różnych stron bardzo mocny wiatr. Ponieważ w turnieju nie było wielkiej trójki, to myślę, że wszyscy tenisiści nowej generacji starali się grać wyjątkowo dobrze, bo to była szansa dla wielu z nas – mówił polski zwycięzca, wpierw wychwalając kolegę finalistę.