Tenisistka - córka miliardera

Jessikę dopiero w ćwierćfinale zatrzymała rodaczka Jennifer Brady, która w kolejnym meczu zmierzyła się z Czeszką Karoliną Muchovą. Obie także spisywały się w Australian Open powyżej oczekiwań, ale to tenisistki z czołowej „trzydziestki” rankingu WTA - pierwsza przed turniejem była dwudziesta czwarta, a druga dwudziesta siódma. Pegula dopiero teraz awansuje do „pięćdziesiątki”, dokładnie na czterdzieste trzecie miejsce. - Wszyscy w domu oglądali moje mecze i bardzo mocno kibicowali - mówiła Jessica dziennikarzom ESPN.

Pegula weszła do tej społeczności jako członkini kasty najbogatszych, co wyprostowało jej ścieżki tylko trochę. Wciąż musiała przebijać się do wielkiego tenisa poprzez małe turnieje, a awansu nie ułatwiały jej kontuzje. Rok temu męczyły ją urazy biodra oraz kolana, zastanawiała się nad zakończeniem kariery. Mogła się poddać, bo przecież nie musiała zarabiać, ale zacisnęła zęby. Dziś zdobywa szacunek, podczas Australian Open przechodziła samą siebie.

Nazywanie tenisa drogim sportem to truizm. Nie jest dyscypliną demokratyczną, to raczej oligarchia, w której pieniądze są biletem do walki o sukces. Większe pozwalają tenisiście uzbroić się w sztab szkoleniowy i komfortowo podróżować po świecie. Mniejsze skazują aspirującego zawodnika na podróże po kraju w kamperze z ojcem lub wujkiem, który bawi się w trenera.

Święto na jachcie

- Tenis to moja praca, moja kariera. Rodzice nie mają nic do powiedzenia w sprawie tego, jak podchodzę do sportu. Kiedy byłam młodsza, chciałam przede wszystkim wyrobić sobie własną markę. Cierpiałem przez skojarzenia z nazwiskiem, dopiero później nauczyłam się z tym żyć - wyjaśnia w rozmowie z „Wide World of Sports”.

Zawodową karierę rozpoczęła w 2012 roku. Późno, miała już osiemnaście lat. Trzy sezony czekała, żeby posmakować emocji singlowego występu w Wielkim Szlemie. Pierwszy finał turnieju WTA osiągnęła we wrześniu 2018 roku, ale lepsza była Francuzka Pauline Parmentier. Niemal dokładnie rok później Pegula pokonała w Waszyngtonie Włoszkę Camilę Giorgi. To był też sezon, kiedy przebrnęła przez eliminacje Rolanda Garrosa, Wimbledonu i Australian Open.

Tegoroczny Australian Open zaczęła jako tenisistka nierozstawiona, na początku roku była 62 w rankingu WTA. Zaskakująca seria zwycięstw sprawiła, że w tydzień zarobiła ponad 330 tys. euro. Taka kwota w jej rodzinie nie robi wrażenia i trudno powiedzieć, aby premie z Melbourne otworzyła przed nią nowe możliwości, ale do tej pory w całej karierze podniosła z kortów niecały milion euro.

Tenis to nie wszystko, bo Jessica ma własną linię ekologicznych - czyli wegańskich, bez genetycznie modyfikowanych składników - kosmetyków Ready 24. Amerykanka za pośrednictwem profilu na Instagramie promuje także fundację charytatywną Lending Paw. Organizacja chwali się hasłem: „Najlepsze lekarstwo ma sierść i cztery nogi”, bo łączy ludzi ze zwierzakami specjalizującymi się w pomocy osobom z niepełnosprawnościami, autyzmem, cukrzycą czy zespołem stresu pourazowego.

Tenisistka jest córką miliardera, więc dziennikarze tabloidów chętnie zaglądają za kurtynę jej życia, zwłaszcza do sypialni. Jej partnerem jest stojący za Lending Paw golfista-amator z dyplomem MBA Taylor Gahagen. Poznała go prawdopodobnie dzięki biznesom ojca, bo Taylor od siedmiu lat pracuje dla Pegula Sports and Entertainment, gdzie odpowiadał chociażby za strategię marketingową Buffalo Sabres.