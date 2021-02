To osiemnasty wielkoszlemowy tytuł Novaka Djokovicia. Więcej (po 20) mają tylko Roger Federer i Rafael Nadal. Dla Rosjanina był to drugi przegrany finał, po US Open 2019.

Australijczycy - co podkreślił w przemówieniu prowadzący końcową ceremonię były znakomity deblista Todd Woodbridge - są dumni, że doprowadzili turniej do końca, choć ponieśli duże finansowe straty z powodu koronawirusa.