Triumf Igi Świątek w Adelajdzie

Był to chyba najlepszy mecz Polki od kiedy jest zwyciężczynią Wielkiego Szlema. Szwajcarka rozstawiona z nr 2 była bezradna wobec zagrań Świątek (nr 5), która świetnie serwowała zarówno pierwszą jak i drugą piłkę, znakomicie wybierała kierunki przy wymianach z głębi kortu i popełniała bardzo mało błędów.

Iga Świątek od poniedziałku będzie 15. zawodniczką rankingu WTA, ale to pozycja myląca, bo z powodu koronawirusa ranking rozłożony na dwa lata nie oddaje obecnej siły Polki. Jest ona bez wątpienia jedną z 5-6 najlepiej grających zawodniczek i taka jest jej realna pozycja. Teraz będzie miała okazję, by to potwierdzić w turnieju w Dubaju, który rozpocznie się za tydzień.

Oglądając grę Igi w Adelajdzie mieliśmy podwójna przyjemność - po pierwsze spisywała się znakomicie, a po drugie trybuny były pełne, ludzie uśmiechnięci i zrelaksowani tuż obok kortu pili kawę, a może i szampana. Dopiero w takich dekoracjach tenis jest na swoim miejscu i triumf smakuje jak dawniej. Czekamy na szampana z Igą w Paryżu i truskawki w Wimbledonie.