Australia Open. Porażka Igi Świątek: koniec stanu łaski

Drugi i trzeci set to już była zupełnie inna bajka. Polka opuściła strefę komfortu i już do niej nie wróciła. Podejmowała złe decyzje, grała nieodpowiedzialne skróty i atakowała przy siatce w sytuacjach zupełnie nieprzygotowanych, tak jakby bała się dłuższych wymian. Przegrała ten mecz przez słabszą grę i chyba jeszcze bardziej przez złe decyzje. W trzecim secie po odrobieniu straty serwisu i wyrównaniu na 2:2 Świątek w kolejnym gemie została przełamana do zera i już do końca nie potrafiła nawiązać walki z Rumunką.

Oznacza to, że seria dziesięciu zwycięstw Polki w turniejach wielkoszlemowych została przerwana, kończy się tym samym stan łaski, a zaczyna kolejny etap kariery.