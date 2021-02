Australian Open: Hubert Hurkacz znów na deskach

Hurkacz zawodzi przede wszystkim na wielkiej scenie, a gdy stawka jest niższa, potrafi grać znakomite mecze. Jeśli to się nie zmieni, będzie wciąż naszym gwiazdorem, ale w globalnej wielkoszlemowej skali pozostanie pierwszorzędnym tenisistą drugorzędnym.

Porażka z Ymerem jest tym bardziej zaskakująca, że po pierwszych kilku gemach można było sądzić, iż Hurkacz zgodnie z logiką rankingu podyktuje swoje warunki. Nic takiego się nie stało, znakomicie biegający Szwed podniósł głowę i zaczęło się przeciąganie liny (zdarzyła się nawet wymiana, w której było 60 uderzeń i Polak ją wygrał). Niestety, po drodze było też te 100 błędów.

Kiedy tenisista z Wrocławia przystępował do czwartego seta, prowadząc 2:1, mieliśmy nadzieję, że najgorsze już za nim, a było wprost przeciwnie. Przegrał tego seta, a w piątym Ymer objął prowadzenie 2:0 i już tej przewagi nie oddał. Hurkacz miał trzy break pointy, mógł wrócić do gry, ale żadnego nie wykorzystał.

Po trzech startach w turnieju głównym w Australii polski tenisista wciąż ma na koncie tylko jeden wygrany mecz. Może się poprawić w deblu, choć to oczywiście dużo mniejsza scena. Jego partnerem jest w Melbourne Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime.

My mieliśmy we wtorek swoje smutki, a gospodarze wprost przeciwnie. Rozstawiona z nr 1 Ashleigh Barty wróciła do gry po 11 miesiącach przerwy, niedawno w finale turnieju WTA Yarra Valley Classic pokonała Garbine Muguruzę, a teraz start w Australian Open zaczęła od zwycięstwa 6:0, 6:0 nad Danką Kovinić z Czarnogóry. Slajsowany bekhend Barty to wciąż estetyczne przeżycie i powtórka z historii dla tych, którzy pamiętają Steffi Graf. Wydawało się, że tak już nie da się wygrywać, ale, jak widać, Australijka potrafi.

Drugą radością organizatorów było to, że Rafael Nadal wyszedł na kort i pokonał Serba Laslo Djere 6:3, 6:4, 6:1. Hiszpan jednak żadnych gwarancji nie daje, mówi, że plecy wciąż go bolą, musiał nawet zmienić pozycję przy serwisie, czyli – według jego własnych słów – robi wszystko, by pozostać w turnieju i wygrywać mimo bólu.

Jako druga po Andżelice Kerber spośród najciężej doświadczonych kwarantanną odpadła Białorusinka Wiktoria Azarenka.

Turniej pokazuje Eurosport.