Tenis bardziej męski tej jesieni

Uzależnienie damskiego tenisa od Chin to dzieło Kanadyjki Stacey Allaster, szefowej WTA od 2009 do 2015 roku (dziś kierującej federacją tenisową USA). Pani Allaster, zobaczywszy w Azji wielkie pieniądze, zrobiła dużo, by je zdobyć. Zaczęła od pięcioletniej (2014–2018) umowy z Singapurem na organizację finałów WTA, by potem dołączać do kalendarza coraz więcej imprez w Chinach. Państwo Środka, bardziej z przyczyn polityczno-wizerunkowych niż sportowych, było chętne do współpracy.