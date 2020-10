Bouchard to finalistka Wimbledonu 2014, w tym samym roku była też w półfinałach Roland Garros i US Open, awansowała na piąte miejsce w rankingu WTA. Ale potem jej kariera wyhamowała i dopiero teraz Kanadyjka wraca do poważnej gry.

W 1/8 finału rywalką Światek - podobnie jak w ubiegłym roku - może być rozstawiona z nr 1 Rumunka Simona Halep, jeśli pokona dziś Amerykankę Amandę Anisimovą (nr 25). Rok temu Światek przegrała z Halep 1:6, 0:6.