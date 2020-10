Roland Garros: Świat u stóp Igi

W pierwszym secie znak zapytania mógł być tylko jeden: kiedy skończy się ten stan łaski, kiedy Iga sama przestraszy się konsekwencji tego co robi. Nie przestraszyła się ani na moment, a gdy w jedynym gemie rozgrywanym na przewagi (przy prowadzeniu Polki 4:1 i serwisie Halep) Świątek zagrała bajecznego skróta, Rumunka mogła stracić wiarę w to, że jej klasa i doświadczenie mogą się jeszcze w tym secie do czegoś przydać.

Kiedy rok temu w turnieju Roland Garros Halep dała surową lekcję nastolatce z Warszawy, chwaląc jednocześnie jej talent, można było podejrzewać, że to kurtuazja mistrzyni wobec dziewczyny, która wprawdzie już gra dobrze, ale na zwycięstwa z najlepszymi musi jeszcze trochę poczekać. Minął rok i Iga Świątek pokonała Halep w takim stylu, że zauważył to cały tenisowy świat. I wszyscy podkreślają, że faworytka nie zawiodła, nie grała źle, a właściwie trudno powiedzieć jak grała, bo Świątek nie dała jej dojść do słowa.

W pierwszych słowach po zwycięstwie, jeszcze na korcie, Iga powiedziała, że sama nie bardzo wierzy w to, co zrobiła, ale długo w tym stanie zapewne nie została, bo reakcje na jej wyczyn są jednobrzmiące: zobaczyliśmy jeden z największych talentów kobiecego tenisa, dziewczynę, która ma wszystkie argumenty, by zajść tam gdzie była Agnieszka Radwańska lub jeszcze dalej. Simona Halep - triumfatorka Roland Garros sprzed dwóch lat i Wimbledonu sprzed roku - po półfinałowej porażce w Australian Open z Garbine Muguruzą, wygrała trzy turnieje: w Dubaju, Pradze i Rzymie. Zrezygnowała ze startu w US Open, wszystko podporządkowała jesiennemu sezonowi na kortach ziemnych, ale nie miała w starciu z Polką nic do powiedzenia (w całym meczu ani jednej szansy a przełamanie serwisu Światek!). To musiało zrobić wrażenie. Na pokonanej też. „Ona zasłużyła na wszystkie pochwały, grała niesamowicie, była wszędzie, uderzała każdą piłkę bardzo mocno. To był jej mecz, nie mogłam nic zrobić” - powiedziała Halep o Idze.

Kolejny test już we wtorek i niech nikogo nie zmyli, że rywalką Polki będzie Włoszka Martina Trevisan (159 WTA), o której mało kto słyszał i która przed tym turniejem nie wygrała z żadną zawodniczką z czołowej setki rankingu. W niedzielę pokonała jednak Holenderkę Kiki Bertens (nr 5) 6:4, 6:4, wcześniej wygrała z Greczynką Marią Sakkari i Amerykanką Cori Gauff, jest na takiej samej wznoszącej fali jak Iga. A niesie ją ona z daleka. 26 - letnia dziś Trevisan urodziła się w tenisowej rodzinie nastawionej na sukces, ale nie była w niej szczęśliwa, popadła w anoreksję i wraca teraz do gry i do życia.

Iga Świątek miała dużo więcej szczęścia i oby tak zostało także wówczas, gdy przyjdą jeszcze większe sukcesy.