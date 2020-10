Roland Garros: Rafael Nadal w finale

Ale na pociechę dla Argentyńczyka trzeba zauważyć, że wynik jest dla niego okrutny, natomiast gry nie musi się wstydzić. Było w tym meczu wiele wspaniałych akcji, typowych dla wybitnych fachowców od gry na ceglanej mączce, wiele razy wydawało się, że to już koniec wymiany a piłka wracała na drugą stronę siatki jeszcze trudniejsza do odegrania.

Wątpliwości co do tego, jak wypadnie w tym nietypowym jesiennym turnieju, podsycał też sam Nadal narzekając na nowe piłki i chłód, ale jeszcze raz okazało się, że gdy przyszło do poważnej gry, aż do finału nikt nie odebrał mu nawet seta. Schwartzman miał szansę: w secie trzecim dwukrotnie doganiał Nadala po utracie swego serwisu, w końcu wyrównał, ale w tie-breaku był bezradny.

Nadal w finale Roland Garros nigdy nie przegrał, jeśli wygra w niedzielę, zrówna się z Rogerem Federerem w liczbie wielkoszlemowych zwycięstw (20).