Novak Djoković zakażony koronawirusem

Djoković w kwietniu wypowiadał się na temat szczepionki na koronawirusa. Sportowiec przyznał, że będzie miał dylemat co zrobić, gdy tenisiści przed powrotem do gry będą mieli obowiązek zaszczepienia się na koronawirusa. - Osobiście jestem przeciwny szczepieniom i nie chciałbym być zmuszany przez kogoś do zaszczepienia się, aby móc podróżować - powiedział sportowiec. - A jeśli będzie to obowiązkowe? Będę musiał podjąć decyzję. Mam własne przemyślenia na ten temat i nie wiem, czy te myśli w pewnym momencie się zmienią - podkreślił.