Tenis wymyślony na nowo. Radykalne zmiany

Zapowiedzi były interesujące, wdrożenie kazało szerzej otworzyć oczy. Trener Sereny Williams i właściciel znanej akademii przeniósł tenis w nowy wymiar. Bez klasycznego liczenia punktów, gemów i setów, za to z coachingiem (tylko po angielsku), wykorzystaniem zegara oraz wynalazkiem rodem ze strategicznych gier komputerowych: kartami dodatkowych działań, które grający mogą wykorzystać w celu dodatkowych zysków.

Ultimate Tennis Showdown (UTS) to jeden z cyklów turniejowych doraźnie stworzonych dla tenisistów w okresie pandemii. Mouratoglou wykorzystał jednak wolny czas na obmyślenie tenisa na nowo, obiecał radykalne zmiany i słowa dotrzymał.

Na serwis jest tylko 15 sekund (w turniejach ATP jest 25, w Wielkim Szlemie 20). Dopuszczalne są 30-sekundowe przerwy na naradę z trenerem (po jednej na kwartę), co ponownie sugeruje pewne związki z NBA. Rozmowa (słyszalna dla kibiców) odbywa się tylko po angielsku, jeśli ktoś się zapomni, dostaje karne punkty. Zmiana piłek następuje po dwóch kwartach.

Interesujące jest połączenie tenisa z grą strategiczną poprzez wprowadzenie do akcji „kart UTS”, czyli kart dających dodatkowy wpływ na grę swoją i przeciwnika. Istotą sprawy jest możliwość zrównoważenia wyniku w niekorzystnej sytuacji albo powiększenie przewagi tak, by zniechęcić rywala. Tych funkcjonalnych kart jest siedem (można z nich korzystać w czterech zasadniczych kwartach, w dogrywce już nie).

Owe siedem kart to: zabranie jednego serwisu przeciwnikowi, dodanie jednego serwisu sobie, podwojenie wartości zwycięskiego punktu, potrojenie wartości zwycięskiego punktu, zyskanie kolejnych serwisów (równoważne odebraniu ich rywalowi), zmuszenie rywala do akcji serw/wolej, zmuszenie rywala do wygrania punktu w trzech uderzeniach.