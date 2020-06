US Open, turniej w rygorze więziennym

Zwykle wielkoszlemowy US Open poprzedzony był cyklem turniejów na twardych kortach w USA i Kanadzie. W tym roku większości z nich zapewne nie będzie, a ostatnio pojawił się pomysł, by uratować przynajmniej wielki turniej ATP i WTA w Cincinnati (planowany na 17–23 sierpnia). Ratunkiem ma być przeniesienie go do Nowego Jorku na ten sam obiekt, na którym odbywa się US Open, tak by tenisistów skoncentrować w jednym miejscu na dłuższy czas, co byłoby korzystne z powodów epidemiologicznych.