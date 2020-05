Co gryzie Djokovicia? Przytulanie drzew i sprzeciw wobec szczepionek

Novak od dawna nie krył, że uważa ciało za bastion, którego nie powinny tknąć lekarski skalpel lub igła. Zdanie wygłoszone dwa tygodnie temu – „Jestem przeciwny szczepieniom, nie chcę, aby ktokolwiek zmuszał mnie do nich, bym mógł podróżować” – poruszyło nie tylko sportowy świat.

Nie spodobało się to nawet w Serbii, która zazwyczaj wspiera każde wystąpienie swego najlepszego sportowca. Rządowy epidemiolog dr Predrag Kon uznał, że trzeba dać odpór teoriom Novaka.

Pół biedy, gdy uduchowiony Djoković namawia Marię Szarapową podczas instagramowej konwersacji do wspólnego przytulania drzew w celu osiągnięcia dobrostanu, gorzej, jeśli przez media społecznościowe, w których mistrz rakiety ma miliony obserwatorów, rozpowszechnia teorie dalekie od jakiegokolwiek naukowego sensu.

Ostatnio najbliżej Novakowi do poglądów nowego doradcy Chervina Jafarieha. Pod jego wpływem potrafi rzec bez cienia wątpliwości: – Znam pewnych ludzi, którzy poprzez przemiany energetyczne, siłę modlitwy i moc wdzięczności przekształcili najbardziej toksyczny pokarm lub nawet najbardziej toksyczną wodę w wodę w pełni zdrową. Naukowcy udowodnili bowiem, że molekuły w wodzie mogą reagować na nasze emocje i wypowiedziane słowa.

Djoković potrafi spędzić z Jafariehem godzinę przed kamerą Instagrama, dyskutując o naturalnym procesie detoksykacji organizmu i rozważając, dlaczego „jest to tak ważne, abyśmy rozpoczęli dzień we właściwy sposób”. Można w filmie usłyszeć, że wyginając ciało na różne sposoby, pomaga się wyciskać toksyny, że „ważnym sposobem detoksykacji jest trzymanie stóp w górze i używanie trampoliny”. I zobaczyć, że Novak to wszystko pilnie notuje. Taki program zbiera 600 tys. wyświetleń i wedle wielu osób zaniepokojonych stanem umysłu tenisisty tak naprawdę służy tylko promocji produktów Cymbiotiki.