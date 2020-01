Australian Open: Hurkacz stracił dwa sety, ale gra dalej

Wtedy jednak Polak wrócił do gry - kolejne trzy sety wygrywał 6:2, 6:3 i 6:4 i ostatecznie to on zameldował się w II rundzie.

Teraz rywalem Polaka będzie zwycięzca pary John Millman (Australia) - Ugo Humbert (Francja).

Przed Australian Open Hurkacz imponował wysoką formą - w tym roku zdołał już pokonać m.in. zajmującego 5. miejsce w rankingu ATP Austriaka Dominica Thiema.