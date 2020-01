Australian Open: Iga Świątek nie zagra w ćwierćfinale

Dla Świątek był to drugi w karierze występ w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju (pierwszy raz udało jej się to w czasie ubiegłorocznego French Open).

Teenage 'tweener en route to winning the point!@iga_swiatek is having the time of her life on Melbourne Arena.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/sMxSKndKSY