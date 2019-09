US Open: Serena Williams w finale. Ma szansę na historyczne zwycięstwo AFP

37-letnia Serena Williams awansowała do finału US Open po łatwej wygranej w dwóch setach z Ukrainką Eliną Switoliną 6-3, 6-1. W finale Williams zmierzy się z Biancą Andreescu - jeśli Amerykanka wygra ten pojedynek, wówczas zatryumfuje w 24 wielkoszlemowym turnieju w karierze i wyrówna rekord należący do Australijki Margaret Court.