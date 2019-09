Rafael Nadal wygrywa US Open!

Nadal był faworytem spotkania z Miedwiediewem, który był sensacją tegorocznego US Open - podkreśla Onet. Hiszpan jest nie tylko wyżej notowany od rywala, ale rozegrał też od niego o jedno spotkanie mniej w czasie turnieju w Nowym Jorku - ponieważ do trzeciej rundy awansował bez gry, w związku z walkowerem.

Miedwiediew nie poddał się jednak w finale bez walki - przy stanie 2:0 dla Nadala urwał Hiszpanowi dwa sety i dopiero piąty set zadecydował o tryumfie w US Open.

Finałowy pojedynek trwał cztery godziny i 51 minut.

Dla Nadal to czwarty w karierze tryumf w wielkoszlemowym turnieju rozgrywanym w Nowym Jorku.

- To była szalona, jedna z najbardziej emocjonujących nocy w mojej tenisowej karierze - powiedział po spotkaniu Nadal. - To był niesamowity finał. To był szalony mecz - mówił.

- Chcę pogratulować Rafie, 19 wielkoszlemowy tytuł to coś niewiarygodnego - mówił z kolei Miedwiediew.

Po zwycięstwie w tegorocznym US Open Nadal ma już tylko o jeden wielkoszlemowy tytuł mniej od swojego wielkiego rywala, Rogera Federera.