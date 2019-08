Iga Świątek pokonała Ivanę Jorović

Świątek szybko udowodniła, że jest w znacznie lepszej dyspozycji od 22-letniej Jorović. Pierwsze dwa gemy Polka wygrała do zera. Aby wygrać pierwszego seta 6:0 Świątek potrzebowała zaledwie 20 minut.

Serbka pierwszego gema wygrała dopiero w drugiej partii i choć zrobiła to efektownie, bo asem serwisowym, to na niewiele jej się to zdało. Świątek dominowała przez całe spotkanie i wygrała tę partię 6:1 skończywszy grę pierwszą piłką meczową i to zaledwie po 50 minutach od rozpoczęcia meczu.