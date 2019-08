Tenis z akrylu

Caldwell stał się pionierem tenisa niekoniecznie z powodów sportowych, może dlatego jego popiersie nie stoi dziś w nowojorskim parku Flushing Meadows i jego nazwiska nie ma w Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy w Newport. Jednak jest osobą, która na zawsze zmieniła ten sport.

Ta historia zaczęła się w 1926 roku, kiedy z Los Angeles przybył na wschodnie wybrzeże USA niejaki Napoleon N. Bernier z umową licencyjną na produkcję popularnych na zachodzie kraju stiuków i sztukaterii. Pan Bernier założył w graniczącym z Bostonem mieście Cambridge stosowną firmę, nazwał ją chwytliwie California Stucco Products Corporation of New England i próbował rozwinąć modę na stiuki także na wybrzeżu atlantyckim.

Przedsięwzięcie nie było łatwe, próby opracowania sztukaterii, która nie blakłaby w świetle słonecznym, nie przynosiły zadawalających efektów, w dodatku Massachusetts i okoliczne stany nie okazały się dobrym rynkiem zbytu.

Na początku lat 50. Bob Caldwell kupił więc tanio 25-letnią firmę i podjął próbę jej uzdrowienia. Od razu dostrzegł potrzebę zmiany kierunków produkcji. Zachęcił swoich chemików, by zaczęli m.in. eksperymentować z farbą akrylową i jej przydatnością na placach budowy.

Chemicy dostrzegli, że ta farba, położona na placu zabaw zachowuje jasność i jest trwała, w dodatku podobała się dzieciom. Ktoś zauważył, że skoro można pomalować dzieciakom podwórko, to czemu nie spróbować z boiskiem do koszykówki albo kortem tenisowym. Caldwell podchwycił pomysł, zdołał do niego przekonać dobrze znanego w Bostonie i okolicach zamożnego biznesmena, któremu w 1953 roku pomalował farbą akrylową prywatny kort w ogrodzie przy rezydencji w pobliskim Ipswich.

Przygotowania do eksperymentu trwały trzy miesiące, świadkowie twierdzili, że badania i testy były bardzo rygorystyczne, a wdrożenie okazało się sukcesem, w dodatku od razu zyskało lokalny rozgłos. Firma California Stucco Products na zawsze porzuciła sztukaterie, przeniosła się do branży farb i emulsji budowlanych. Pierwsza w świecie farba akrylowa do kortów tenisowych dostała nazwę Plexipave.

Oczywiście przed Caldwellem wciąż było wiele wyzwań, o masową sprzedaż było trudno, tym bardziej, że tenis przełomu lat 50. i 60. nie miał nawet ułamka dzisiejszej popularności. Caldwell zauważył też, że nie może skutecznie promować swego wynalazku, skoro nie zna potrzeb bezpośrednich konsumentów jego produktu: tenisistów zawodowych, trenerów, szefów klubów i dyrektorów turniejów.