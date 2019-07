Matkowski, Przysiężny i Majchrzak zagrają w Sopocie

- Udział Kamila może być taką wisienką na torcie. To na dzisiaj nasza druga rakieta. Aktualnie świetnie spisuje się na turnieju w Niemczech i dzięki dobrym występom najprawdopodobniej za kilka dni awansuje do pierwszej setki rankingu ATP - mówi dyrektor turnieju Mariusz Fyrstenberg, który w Sopocie gościć też będzie swojego wieloletniego partnera deblowego - Marcina Matkowskiego.

- To jeden z najbardziej utalentowanych tenisistów, jakich miałem przyjemność poznać przez ostatnie 30 lat. Poza tym to dobry i lojalny przyjaciel. Nie chciałbym, by był to jego ostatni turniej. Zachęcam wszystkich, by obejrzeli jego grę, bo można wtedy zrozumieć różnicę pomiędzy tenisistą dobrym a wybitnym - podkreśla Fyrstenberg, który w parze z Matkowskim wygrał 15 turniejów ATP - pierwszy z nich właśnie w Sopocie, w 2003 roku.