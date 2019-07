Wimbledon: Chory rywal Kubota i Melo

Francuzi pokonali legendarną parę z USA Bob Bryan - Mike Bryan i byli zaskoczeni tym zwycięstwem, bowiem Mahut przystąpił do meczu poważnie chory. - W tych warunkach to cud. Nicolas całą noc wymiotował - powiedział Roger-Vasselin gazecie „L,Equipe”. Gdy przejechali w poniedziałek o 9.30 na korty, Mahut skonsultował się z doktorem, dostał lekarstwa, wrócił do domu i zasnął. Na kortach pojawił się znowu 0 15.30. - Był blady jak ściana - opowiadał Roger-Vasselin. .

