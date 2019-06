Iga Świątek na środkach przeciwbólowych

Podczas zwycięskiego meczu trzeciej rundy z Moniką Puig (0:6, 6:3, 6:3) pod koniec pierwszego seta Iga Świątek, poprosiła na kort fizjoterapeutę.

- W trakcie treningu nie zamortyzowałam ślizgu i poczułam jakby noga wbiła mi mi w plecy, biorę środki przeciwbólowe. Słaby początek meczu wynikał nie z tremy, a bardziej z obawy, że zaboli - mówiła zawodniczka.

Iga Świątek: z przytupem w dorosłość

Poniżej dalsza część artykułu

- Gdy poczułam, że mogę grać swobodnie, było już dużo lepiej. Do medialnego szumu, oczekiwań przyzwyczaiłam się po wygraniu w ubiegłym roku juniorskiego Wimbledonu. Nie robi to na mnie wrażenia. Magda Linette zagrała z Halep bardzo dobry mecz. Teraz czas na mnie - zapowiada Świątek.



Spotkanie Świątek z broniąca tytułu Rumunką Simoną Halep (nr 3), którego stawką będzie awans do ćwierćfinału - w poniedziałek.