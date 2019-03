Hubert Hurkacz wygrał z Dominikiem Thiemem

Trwa fantastyczna wiosna najlepszego polskiego tenisisty. Hubert Hurkacz w prestiżowym turnieju w Miami w drugiej rundzie wyeliminował rozstawionego z nr. 3 Dominika Thiema. Polak wygrał z Austriakiem 6:4, 6:4. To pierwsze zwycięstwo Hurkacza nad zawodnikiem z czołowej piątki rankingu ATP.

Thiem to od kilku lat jeden z czołowych tenisistów świata, niedawno w finale turnieju w Indian Wells pokonał Rogera Federera i jest powszechnie typowany na przyszłego zwycięzcę Wielkich Szlemów.

Poniżej dalsza część artykułu

Hurkacz w Indian Wells pokonał Lucasa Pouille, Kei Nishikoriego i Denisa Shapovalova i został wyeliminowany dopiero po zaciętym meczu przez Rogera Federera. Teraz w kolejnym turnieju z cyklu Masters 1000 ograł Thiema, choć rywal w drugim secie prowadził 3:1 i 4:2.



Chyba mało kto spodziewał się, że podróż 21- letniego tenisisty (dziś 54 ATP) do elity będzie przebiegała tak szybko.



- Hurkacz grał bardzo dobrze, widać wyraźnie, że po Indian Wells zyskał pewność siebie. Ja nie grałem źle, ale nie wykorzystałem wczesnego breaku w drugim secie - powiedział Thiem.



Hurkacz stwierdził: - To wspaniałe. Staram się cieszyć każdą chwilą, to że mogłem zagrać taki mecz przeciwko Dominikowi jest dla mnie czymś wyjątkowym. To wspaniały tenisista i aby go pokonać musiałem zagrać na najwyższym poziomie. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.



Kolejnym rywalem Hurkacza będzie 18 - letni Felix Auger - Aliassime (57 ATP). Polak i Kanadyjczyk jeszcze nigdy ze sobą nie grali.