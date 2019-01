Australian Open: finał Kvitova - Osaka

W sobotę w finale pierwszego wielkoszlemowego turnieju roku spotkają się w Melbourne Czeszka Petra Kvitova (nr 8) oraz Japonka Naomi Osaka (nr 4).

Kvitova w półfinale zakończyła przygodę życia Amerykanki Danielle Collins (35 WTA) wygrywając 7:6 (7-2), 6:0, a Osaka pokonała Karolinę Pliskovą (nr 7) 6:2, 4:6, 6:4.W pojedynku Kvitovej z Collins napięcie było tylko w pierwszym secie. Amerykanka prowadziła nawet 3:2 po przełamaniu serwisu Czeszki.

Dla Kvitovej to trzeci wielkoszlemowy finał (dwa poprzednie w Wimbledonie wygrała), ale pierwszy od pięciu lat.

Osaka to sensacyjna triumfatorka ubiegłorocznego US Open. Ma szansę wygrać drugi wielkoszlemowy tytuł z rzędu, co od 2015 roku (Serena Williams) żadnej z tenisistek się nie udało.