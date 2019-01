Australian Open: finał Nadal - Djoković

Kibice tenisa mają święto na jakie czekali.

Finałowym rywalem Rafaela Nadala (nr 2) będzie w Melbourne w niedzielę lider światowego rankingu Novak Djoković, który w pojedynku półfinałowym bez trudu pokonał Francuza Lucasa Pouille,a 6:0, 6:2, 6:2. To 24. wielkoszlemowy finał Serba (wygrał 14).

Poniżej dalsza część artykułu

Nadal i Djoković grali ze sobą 52 razy, Serb prowadzi 27:25.



Biorąc pod uwagę fantastyczną formę Nadala i to co pokazał w piątek Djoković, ten mecz może być równie pasjonujący jak pamiętny finał sprzed siedmiu lat wygrany przez Serba po blisko sześciu godzinach walki. Ewentualny siódmy triumf w Melbourne byłby dla Djokovicia trzecim wielkoszlemowym zwycięstwem z rzędu - w ubiegłym roku wygrał Wimbledon i US Open.



W sobotę o 9.30 finał kobiet Naomi Osaka - Petra Kvitova. Turniej pokazuje Eurosport.

