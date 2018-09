US Open: Alicja Rosolska w finale miksta AFP

Polska tenisistka w parze z Chorwatem Nikolą Mekticiem awansowała do finału miksta podczas US Open. To będzie pierwszy wielkoszlemowy finał Rosolskiej. W półfinale Polka i Chorwat pokonali 2:6, 6:4, 10-7 Chinkę Shuai Zhang i Australijczyka Johna Peersa. Dla Rosolskiej to drugi tegoroczny sukces, po deblowym półfinale Wimbledonu.