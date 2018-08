Cilic wyeliminował Hurkacza z US Open

Chorwat Marin Cilic wygrał w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open z Hubertem Hurkaczem. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:6, 0:6, 0:6.

Marin Cilic i Hubert Hurkacz grali w tym roku po raz drugi. Tenisiści spotkali się wcześniej w 2. rundzie French Open. Tamten pojedynek również zakończył się zwycięstwem Chorwata - 6:2, 6:2, 6:7 (3-7), 7:5.

Awans do 2. rundy US Open oznacza, że Hurkacz może awansować do czołowej "100" rankingu ATP. Obecnie zajmuje 109. miejsce.

Porażka 21-letniego tenisisty z Wrocławia oznacza, że na kortach w Nowym Jorku nie zobaczymy już singlistów z Polski. Swoje spotkania przegrały już w poniedziałek Agnieszka Radwańska i Magda Linette.

W nocy z turniejem pożegnała się również Karolina Woźniacka. Wiceliderka światowego rankingu przegrała z Ukrainką Łesią Curenko 2:0 (6:4, 6:2)

Marin Cilic - Hubert Hurkacz 6:2, 6:0, 6:0