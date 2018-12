Tom Cruise radzi widzom, jak oglądać filmy. Co robimy źle?

Wideo opublikowane przez Toma Cruise'a ma już 1,7 mln wyświetleń. Amerykański aktor zaapelował w nim do widzów, aby zmienili w swoich telewizorach ustawienia.

Tom Cruise pracuje obecnie nad drugą częścią filmu „Top Gun”. Wraz z reżyserem produkcji, Christopherem McQuarrie, nagrał film, w którym apelują do widzów, aby zmienili ustawienia w swoich telewizorach. - Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie oglądasz filmów w sposób zamierzony przez filmowców - powiedział Cruise w filmie opublikowanym na Twitterze. - Ustawienie takiej możliwości nie jest wcale łatwe - zaznaczył aktor.

Cruise ma na myśli wygładzenie ruchu, które nazywane jest także interpolacją. To technika, polegająca na dołączaniu dodatkowych ramek do ruchomego obrazu, aby zapobiec jego rozmyciu. Rozwiązanie to krytykowane jest jednak przez środowisko filmowe, ze względu na to, że może obniżyć jakość obrazu oraz zmienić kolorystykę filmu.

Jak pisze BBC, o problemie informował wcześniej reżyser Reed Morano, który jest inicjatorem petycji wzywającej producentów telewizorów do wyłączenia tych ustawień. Mężczyzna podkreślił, że „wygładzanie ruchu sprawia, że film wygląda jak opera mydlana robiona za pomocą taniej kamery wideo”. – To niewiarygodne, że jest to ustawienie domyślne na wszystkich telewizorach HD. W zasadzie eliminuje artystyczne zamiary filmowców – podkreślił.

Tom Cruise na udostępnionym wideo dodał również, że osoby z branży filmowej współpracują z producentami telewizorów, aby zmienili sposób wyłączania interpolacji wideo, zapewniając widzom łatwiejszy dostęp do tej funkcji.

Jak zaznaczył McQuarrie, widzowie mogą w wyszukiwarce internetowej wpisać nazwę i model swojego telewizora oraz dodać hasło „wyłącz wygładzanie ruchu”. W ten sposób sprawdzą, jak dezaktywować problematyczną opcję.

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA — Tom Cruise (@TomCruise) 4 grudnia 2018