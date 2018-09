Bourdain z pośmiertną nagrodą Emmy

Peabody Awards [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Anthony Bourdain, który w czerwcu, w wieku 61 lat, popełnił samobójstwo, pośmiertnie został nagrodzony po raz piąty Nagrodą Emmy za swój emitowany w CNN program kulinarno-podróżniczy "Miejsca nieznane".

Bourdain został wyróżniony nagrodą Emmy za scenariusz programu dokumentalnego. Wyróżniono go za odcinek serii nakręcony w południowych Włoszech, który wyemitowano w listopadzie ubiegłego roku w ramach 10 sezonu "Miejsc nieznanych". Nagroda Emmy to najbardziej prestiżowa nagroda telewizyjna w USA.

Bourdain wcześniej wygrywał Emmy przez cztery lata z rzędu - między 2013 a 2016 roku jako producent i gospodarz "Miejsc nieznanych".

"Miejsca nieznane" to program, w którym Bourdain podróżując po świecie przedstawiał próbki lokalnej kuchni w miejscach, które odwiedzał i opowiadał o ich kulturze.

Bourdain otrzymał też kilka nominacji do nagrody Emmy za bycie gospodarzem kulinarnego reality-show w telewizji "ABC" zatytułowanego "The Taste". Zdobył też nagrodę Emmy za swój inny program kulinarno-podróżniczy - "No Reservations".

Przyszły gospodarz programów kulinarnych swoją karierę zaczynał zmywając talerze w nowojorskich restauracjach. Z czasem został jednak jednym z najbardziej znanych telewizyjnych kucharzy i koneserów jedzenia.

8 czerwca Bourdaina znaleziono powieszonego w jego pokoju hotelowym w Strasbourgu, gdzie pracował nad kolejnym odcinkiem swojego programu.