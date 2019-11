Prezes UKE o 5G: Dobrze odrobiliśmy pracę domową

Marcin Cichy: W pierwszej połowie tego roku przeprowadzaliśmy konsultacje przetargu, jednak zespół przekonał mnie argumentami technicznymi, że aukcja jest lepszym rozwiązaniem. Przede wszystkim chcemy pokryć popytem wszystkie cztery bloki częstotliwości w paśmie C, a to byłoby ryzykowne w przetargu, gdzie operator składa ofertę tylko raz i nie może reagować na zachowania konkurentów. W aukcji można powtarzać rundy, a także stworzyć warunki do przenoszenia ofert między blokami. Jeśli operator nie chce podbijać ceny danego bloku, może szukać innego w akceptowalnej cenie, a więc nawet ostatni zasób widma radiowego zostanie sprzedany. Mamy czterech operatorów mobilnych, którzy równo dzielą rynek, i cztery bloki po 80 MHz w ofercie. Wdrożenie sieci 5G było dla nas priorytetem w większym stopniu niż fiskalizm, zwłaszcza gdy szacunkowa wywoławcza wartość wszystkich bloków nie przekracza 1 mld zł.

Podpisaliśmy umowę z firmą, która dostarcza narzędzie (bezaukcyjne). UKE odpowiada za proces, warunki techniczne i prawne, a firma za utrzymanie „silnika” oraz technicznego helpdesku. Narzędzie jest odpowiednio uszyte do warunków określonych przez prezesa UKE. Przed nami konsultacje dokumentacji przetargowej oraz testy narzędzia z operatorami. Gdy wybija godzina zero, oferenci składają propozycje cen na bloki w ustalonych przedziałach czasowych. I tak do skutku, czyli właściwego pokrycia ofertami wszystkich bloków. Aukcja rozpocznie się po Nowym Roku, potrwa tyle czasu, ile operatorzy będą mieć zapału i zasobów finansowych. To oni zdecydują, ile produkt jest tak naprawdę wart.