Dla przedsiębiorców czas to pieniądz, ale tylko niektóre banki o tym wiedzą

Banki walczą o klientów biznesowych na różnych polach. Jednym z nich jest obsługa.

Dobrze obsłużony przedsiębiorca prędzej zdecyduje się związać z daną instytucją finansową czy skorzystać z jej kolejnego produktu. W których bankach ta obsługa klienta firmowego wygląda najlepiej? Jak wynika z badania Instytucja Roku 2018, bankami tymi są Alior Bank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski i Santander Bank Polska.

„Jakość zaczyna się już od pierwszego kontaktu klienta z bankiem, czy to przez infolinię, czat, wideo, e-mail, czy podczas wizyty w placówce. Każda forma kontaktu z klientem jest tak samo ważna. Kluczowa jest umiejętność dostosowania oferty do potrzeb przedsiębiorcy. Klient powinien wyjść z banku dokładnie z tym, po co przyszedł. Z badania wynika, że nie jest to wcale takie proste, a presja na sprzedaż konkretnego produktu jest często spotykana. Zawsze długofalowo przynosi ona odwrotne efekty biznesowe i psuje już zbudowane relacje z klientem” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl dr Sebastian Łukaszewski z Mojebankowanie.pl.

Dla klientów, również tych biznesowych, bardzo ważne jest ograniczenie zbędnych formalności – nikt nie lubi tracić czasu na dostarczanie kolejnych dokumentów, składanie kolejnych podpisów czy kolejne wizyty w placówce bankowej. Pod tym względem najlepiej wypadł Alior Bank. Otwarcie konta, złożenie wniosku o finansowanie, otrzymanie decyzji i podpisanie umowy kredytowej jest tam możliwe podczas jednej wizyty. Natomiast w niektórych bankach założenie rachunku i uzyskanie informacji o warunkach finansowania wymaga aż pięciu wizyt, a samo otwarcie konta trwa ponad godzinę.

„Umowa z klientem może być zawarta na trzy sposoby. Możemy ją podpisać w banku (w siedzibie, w oddziale bądź też w placówce partnerskiej), przez kuriera (przyjeżdża on do klienta i podpisuje z nim umowę), ale część umów możemy podpisać już także w bankowości internetowej dostępnej dla klientów naszego banku. W planach mamy umożliwienie podpisywania wszystkich umów kredytowych zdalnie, czyli przez bankowość internetową […]. Nasi doradcy są wyposażeni w tablety, dzięki czemu mogą podjechać do klienta w każdej chwili i przeprowadzić go przez proces kredytowy.

Tablet pozwala na wypełnienie wniosku kredytowego, a następnie – systemowe przejście przez każdy krok całego procesu kredytowego aż do pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu. Tak naprawdę wszystko zamyka się w jednej wizycie u klienta. Nie ma on już potrzeby udawania się do oddziału” – zauważa Ewa Małecka, dyrektor Działu Usług Dodanych KB w Alior Banku.