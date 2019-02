Ponad 8 milionów w rok, tak zarabia się na polskim YouTube

Sprzedawanie na YouTube nie jest proste, gdyż wbrew pozorom to nowy rynek, którego wielu potencjalnych klientów wciąż się boi. Mimo to w 2018 roku mieliśmy ponad pół miliarda wyświetleń i 8 mln 240 tys. zł zysku – mówią Rafał Masny, członek zarządu, współzałożyciel Abstra oraz Olek Wandzel, członek zarządu i szef sprzedaży oraz marketingu. Opowiadają, jak wygląda biznes na YouTube.

Jakie były wasze początki, jak wyglądały kulisy zakładania biznesu na YouTube?

Masny: Zaczęło się tak, że oglądaliśmy bardzo dużo filmów na YouTube i pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że może my również powinniśmy spróbować. To dzięki YouTube nauczyliśmy się montować, nagrywać, znaleźliśmy porady, jaki kupić sprzęt. Wszystkie informacje a propos sztuki filmowej wyciągnęliśmy z YouTube’a. Przełożyliśmy to na kanał, który chcieliśmy tworzyć, ponieważ zauważyliśmy, że w Polsce jest delikatna luka w rozrywce fabularnej. Widzieliśmy, że w Stanach jest dużo tego rodzaju kanałów, które odnoszą sukcesy i zainspirowani tamtym rynkiem zrobiliśmy to samo tutaj.

Ile czasu zajmuje i jakie są koszty wyprodukowania filmu na YouTube?

Masny: Dużo zależy od tego, co jest tematem odcinka. Nie można tego uśrednić. Gdy Abstrachuje.tv, nasz pierwszy kanał, zaczynał swoją działalność, koszty produkcji odcinka były na poziomie 200-300 złotych. Wówczas głównym kosztem był nasz czas. Aktualnie nagrania zajmują nam około dwóch dni w tygodniu, ponieważ pracuje z nami sztab ludzi odpowiadających za to, by wszystko było przygotowane, zorganizowane czasowo i wydajne.

Wandzel: Śmiejemy się w firmie, że z osobami kreatywnymi w produkcji jest tak, że jeśli nie narzuci się im pewnych założeń, to one wydadzą każde pieniądze. Na pewno widoczna jest różnica między tym, jak było wcześniej, a tym jak jest teraz, ponieważ w czasach „youtubowej partyzantki” robiło się wszystko, by wyszło jak najtaniej, by produkować jak najbardziej smart. Teraz, gdy jesteśmy firmą, gdy musimy wszystko rejestrować i robić stuprocentowo zgodnie z prawem, to wydłuża proces produkcji i podnosi koszty.

Czym skusiliście inwestora, by zaufał biznesowi youtubowemu?

Masny: Zajęło nam to 1,5 roku, żeby stworzyć odpowiedni biznesplan. Wycena firmy jest trudna, ponieważ jest to zmienny rynek. Analogicznych firm można szukać za granicą, ale tam jest to zupełnie inny rynek, ponieważ Polska jest specyficznym krajem, jeżeli chodzi o YouTube. U nas wyświetlenia nie grają aż takiej roli, jak na innych rynkach. Na reklamach zarabia się bardzo mało.

Około 5-ciu lat temu poruszaliście kwestię reklam na YouTube w Polsce. Przez ten czas nic się nie zmieniło?

Masny: 5 lat temu za granicą zarabialibyśmy za kanał Abstrachuje.tv około 60 tysięcy euro. Za nasz pierwszy kanał z reklam na YouTube nadal nie zarabiamy 60 tysięcy złotych miesięcznie, nie zarabiamy nawet 1 tego. U nas zarabia się na współpracach reklamowych, a to jest czynnik zmienny. Gdy szukaliśmy inwestora, musieliśmy zebrać te wszystkie dane. Ponadto nie byliśmy urodzonymi biznesmenami i mieliśmy tzw. „bałagan w papierach”. Ale decyzję pomógł podjąć pewnego rodzaju pierwiastek szaleństwa i znaleźliśmy inwestora, który w nas uwierzył.

Jak wypadło podsumowanie 2018 w waszej firmie?

Masny: Niesamowita jest liczba wyświetleń. W 2018 jako Abstra osiągnęliśmy ponad pół miliarda wyświetleń. Wynik finansowy 8 mln 240 tys. złotych pokazuje, że nasza firma potrafi nie tylko skutecznie produkować treści, ale także je sprzedawać, co na YouTube nie jest proste, gdyż wbrew pozorom jest to nadal nowy rynek, którego wielu potencjalnych klientów się wciąż boi.

Wandzel: W przypadku wyświetleń, jako cała grupa, dochodzimy do dwóch miliardów. Ogromna jest też dynamika wzrostu przychodów, ponieważ w roku 2018 roku wyniosła ona prawie 3-krotność przychodów z roku 2017, co jak wiemy nie jest rzeczą w biznesie powszechną.

Jesteście największym i najskuteczniejszym producentem treści wideo na YT w Polsce, co to znaczy?

Wandzel: Obok określenia „największy” pojawia się też „niezależny”. Nie jesteśmy częścią żadnej grupy mediowej, nie mamy za sobą ogromnych struktur. Wyrośliśmy z YouTube i jesteśmy silosem w ramach tej platformy. Jesteśmy producentem największym także dlatego, że nie ma drugiej grupy, która produkuje filmy z taką częstotliwością na tyle kanałów. A „najskuteczniejszy” dlatego, że docieramy do określonych widzów z powtarzalnością, premedytacją. Ważne jest też to, w jaki sposób sprzedajemy treści, a w tym jesteśmy skuteczni, ponieważ sell-out naszych topowych kanałów wynosi około 60%. Trzecim wymiarem tej skuteczności jest to, kto chce z nami współpracować.

Polski rynek jest już świadomy jaki potencjał ma działalność na YouTubie czy umniejsza temu biznesowi?

Masny: YouTube ma średni wizerunek w Polsce, ponieważ każde środowisko ocenia się przez najbardziej jaskrawe przykłady, a takich przykładów mamy wiele, ponieważ na YT każdy może coś robić, wystarczy, że ma się kamerę i dostęp do Internetu, próg wejścia jest żaden. YT ma nie najlepszy wizerunek i gdy mówi się biznesman-youtuber, to odbiera się to z politowaniem. Tę branżę powinno się oceniać po odseparowaniu różnych przypadków, ale tak się nie robi.

Wandzel: Ma to znaczenie również w kontekście reklamodawców, ponieważ w biznesie telewizyjnym, radiowym, portalowym czy prasowym są określone modele pracy i reklamodawcy, znają produkt, który kupują. Nasz model to nie jest performance marketing, my tworzymy pewną historię, świat wykreowany dla marki, musimy dowieźć wyświetlenia, ale nie jest to liczone po stawkach CPM czy CPV. Dlatego sprzedaż jest nastawiona na to, co i w jaki sposób chcemy powiedzieć, co jest też wyzwaniem dla reklamodawców, którzy muszą ten model zrozumieć.

Czym grupa Abstra zaskoczy w 2019?

Masny: Na pewno chcemy pokazać, nasze kooperacje z markami, by udowodnić, że w pełni komercyjne kanały mogą być takie same jak te, które tworzyliśmy do tej pory, tylko ich idea będzie stricte komercyjna, ale z perspektywy widza, ten kanał nie może się różnić od pozostałych, a z perspektywy marki przekazywać pewne informacje. (*Pierwszym kanałem tego typu jest „Jak TO Robić” czyli pierwszy kanał fabularny o edukacji seksualnej dla młodych ludzi w Polsce, który grupa Abstra uruchomiła na początku lutego).

Wandzel: Chcemy podejmować się nowych projektów, które będą dla nas wyzwaniem, ale też rzetelnie ocenić to, co robimy dotychczas. 2019 będzie rokiem, w którym wobec wielu projektów, których się podjęliśmy będziemy mówić „sprawdzam”.

Masny, teraz, gdy firma się rozrasta bliżej ci do kwestii artystycznych czy już biznesowych?

Masny: Bardzo dbamy o to, żebyśmy wciąż mogli poświęcać czas przede wszystkim na kwestie artystyczne, ponieważ nie jest tak, że gdybyśmy my [założyciele Abstra: Rafał Masny, Czarek Jóźwik i Robert Pasut – red.] robili w firmie wszystko, to ona by dobrze działała. Znamy swoje słabe i mocne strony, jesteśmy dobrzy w kreacji. Dlatego jest dobrze, gdy my mamy swoją część, na której się znamy i dzielimy się pracą z Olkiem czy osobami zajmującymi się back officem. I na tym polega dorosłe przedsiębiorstwo, że każdy wie na czym się skupia.

Wandzel: Najistotniejszy jest fakt, że przede wszystkim to nasza kreacja i pomysły, jak dotrzeć do młodych ludzi, decydują i będą decydować o sukcesie firmy. Usługi prawne, sprzedażowe administracyjne itp. można kupić, ale przyszłość firmy zależy głównie od tego, czy chłopaki będą mieli głowy pełne pomysłów.

Jakie ryzyko grozi waszej branży?

Wandzel: My walczymy o atencję widza. Zależy nam na tym, aby tworzyć treści w taki sposób, by docierać do jak największej grupy. Naszym celem jest to, by być firmą, która dostarcza takie treści, jakich oczekują widzowie. „Armagedon” taki jak upadek YouTube nie byłby dla nas końcem, bo kilka milionów młodych ludzi w Polsce wykazuje chęć oglądania naszych produkcji. W takiej sytuacji po prostu musielibyśmy znaleźć inny sposób dotarcia do widzów.

Czy myślicie o zaangażowaniu w politykę?

Masny: Nas ta tematyka nie interesuje i nie czuję takiej potrzeby. Polityka jest tematem, na który każdy chce się wypowiedzieć. My nie chcemy się w to angażować.

Magdalena Pernet

