Zbadano atrakcyjność kont oszczędnościowych. Zobacz, które banki proponują najkorzystniejsze warunki

Alior Bank, Euro Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, mBank, Getin Bank i Bank BGŻ BNP Paribas to banki, które pod względem jakości obsługi nowego klienta zainteresowanego otwarciem konta oszczędnościowego wypadają najlepiej – wynika z październikowej edycji badania Instytucja Roku. W badaniu sprawdzono również atrakcyjność ofert takiego konta. W których bankach jest ona największa?

„Analizując ofertę dla nowych klientów, założyliśmy dwa scenariusze. W pierwszym chcieliśmy ulokować na koncie oszczędnościowym 100 tys. zł na cztery miesiące i w przypadku, gdy wymagane było otwarcie konta osobistego, byliśmy skłonni ponieść koszty związane z jego obsługą. Najwięcej, bo aż 731 zł, dał nam zarobić Alior Bank” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl dr Sebastian Łukaszewski z Mojebankowanie.pl.

„W drugim scenariuszu szukaliśmy konta oszczędnościowego, do którego nie musieliśmy otwierać konta osobistego, i zależało nam na promocyjnym oprocentowaniu w wysokości min. 2%, jak najdłuższym okresie obowiązywania tego oprocentowania oraz jak najwyższej kwocie do ulokowania na warunkach promocyjnych. Kiedy patrzymy na oprocentowanie, zdecydowanie wygrywa Alior Bank, który proponuje 2,7%. Mamy tutaj ograniczenie do 100 tys. zł, ale okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego wynosi cztery miesiące. Jeśli spojrzymy na maksymalną kwotę możliwą do ulokowania, to zwycięża Santander Bank Polska. Daje on 2,5% na kwotę do 200 tys. zł, jednak okres promocyjny trwa do końca stycznia przyszłego roku” – informuje ekspert.

Klienci zainteresowani otwarciem konta oszczędnościowego zwracają dużą uwagę na oprocentowanie, okres obowiązywania promocji i maksymalną kwotę, którą można ulokować na promocyjnych warunkach. Patrzeć powinno się oczywiście też na to, jakie wymagania należy spełnić, żeby móc skorzystać z promocji, oraz na koszty związane z obsługą konta (wypłaty i przelewy).

Banki rzecz jasna kuszą promocjami, ale gdy promocja się kończy i warunki użytkowania konta oszczędnościowego stają się mniej atrakcyjne, zdarza się, że klienci odchodzą do konkurencji, aby znów móc skorzystać z promocyjnej oferty. „Tak zachowują się klienci wrażliwi cenowo, którzy wiele czasu poświęcają na to, żeby znaleźć najlepszą ofertę. Jednak to tylko niewielki odsetek oszczędzających. Większość z nas chce po prostu oszczędzać w swoim banku i z myślą o takich klientach przygotowujemy nasze oferty, tak żeby były one atrakcyjne również po zakończeniu promocji. Nasza strategia zakłada pozyskiwanie na oferty promocyjne jak największej liczby klientów. Później staramy się budować z nimi relacje, po to żeby z nami zostawali i bankowali aktywnie” – stwierdza Wioletta Kleczka, dyrektor Działu Środków Powierzonych w Alior Banku. Jak widać, kluczowe w utrzymaniu klienta po zakończeniu promocji jest to, aby budować z nim odpowiednie relacje oraz aby warunki oferty były dla niego korzystne także po okresie promocyjnym.

Źródło: Materiał partnera.

