Nagła decyzja władz Kanarów – zamykają Teneryfę

Restrykcje ogłosił prezydent Wysp Kanaryjskich Ángel Víctor Torres. Wejdą w życie o północy w piątek. Obejmą one ograniczenie ruchu przyjazdowego i wyjazdowego z wyspy do minimum i tylko do określonych przypadków – podaje portal Canarian Weekly. Chodzi o podróże w celach medycznych, wynikające z obowiązków służbowych, szkolnych, powroty do domu, czy o kwestie urzędowe, a także wyjazdy spowodowane siłą wyższą.

