Włochy i Austria wysyłają Polaków na kwarantannę

Polacy podróżujący z Polski do Włoch od 21 grudnia do 6 stycznia będą musieli przejść dwutygodniową kwarantannę – poinformowało dziś MSZ na swojej stronie internetowej. Wcześniej, między 10 a 20 grudnia, będą musieli przedstawić negatywny wynik testu molekularnego lub antygenowego, wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch, a w razie braku testu poddać się 14-dniowej kwarantannie. Ta sama zasada będzie obowiązywać od 7 do 15 stycznia, chyba że podróżny przebywał w Polsce od 21 grudnia do 6 stycznia, wtedy również będzie musiał przejść kwarantannę. Do 9 grudnia nie będzie żadnych obostrzeń, poza obowiązkiem przedstawienia autodeklaracji.

