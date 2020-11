Zakaz lotów – wraca kryterium współczynnika zakażeń

Zakaz lotów obejmie „lotniska położone na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na covid-19 na 100 tysięcy mieszkańców co do zasady przekracza 440” – głosi projekt najnowszego rozporządzenia w sprawie zakazu lotów, który ukazał się dziś w Biuletynie Informacji Publicznej. Wcześniej granicą było 90 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. We wcześniejszym projekcie rozporządzenia rząd zapowiadał, że zwiększy współczynnik do 270, ale ostatecznie nie umieścił tego zapisu w dokumencie.

