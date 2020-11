Hiszpania wprowadza obowiązkowe testy na koronawirusa

Osoby wjeżdżające do Hiszpanii z krajów, które zostały zakwalifikowane do grupy „ryzykownych”, będą musiały przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa – podają niemieckie media, powołując się na Niemiecką Agencję Informacyjną (dpa). Badanie najwcześniej będzie można wykonać 72 godziny przed wylotem. Nowe przepisy będą obowiązywać od 23 listopada .

Decyzja o wpisaniu danego kraju na listę „ryzykownych” będzie podejmowana na podstawie unijnego rozporządzenia 2020/1475 z 13 października. W wypadku krajów trzecich wyznacznikiem dla władz Hiszpanii będzie wskaźnik określający liczbę zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców zanotowany w ciągu ostatnich 14 dni. Nie do końca jest jasne, czy kwalifikacja ta będzie odnosić się do całych państw, czy może do poszczególnych regionów, co ma znaczenie choćby dla Niemiec.